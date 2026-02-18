Anche quest’anno il Comune di Cervo prosegue la collaborazione con il progetto Erasmus Plus, giunto alla sesta edizione. Sono infatti arrivati all’interno di uno dei I Borghi più belli d’Italia gli studenti dell’Istituto agrario CFPPA della Savoia ‘Domaine Reinach’ di La Motte‑Servolex, impegnati nella valorizzazione del verde pubblico nel borgo ligure.

La collaborazione internazionale va avanti ormai da sei anni e rappresenta un’occasione concreta di scambio culturale e professionale tra territori molto diversi per caratteristiche geografiche e ambientali.

Gli studenti sono impegnati nella manutenzione e nel riordino di aree già curate negli anni precedenti — tra cui si ricorda lo scorso anno il collegamento tra Piazza San Nicola e la Via Aurelia — ma la novità del 2026 riguarda la zona dell’ex stazione ferroviaria di Cervo, in vista della futura apertura della ciclabile.

“Benvenuti ragazzi dell’Erasmus 2026. Appena arrivati già operativi per riorganizzare il verde pubblico di Cervo. Un encomio speciale ai loro docenti Nicolas Maujoin e Karima David che con tanta passione affrontano e gestiscono con competenza questa grande responsabilità. A loro va la gratitudine dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità cervese. Siamo felici del rinnovo di questa collaborazione internazionale che è anche un’importante occasione formativa per questi giovani”, ha commentato il sindaco Lina Cha.

L’iniziativa unisce educazione ambientale, cura del territorio e integrazione culturale, contribuendo allo stesso tempo alla riqualificazione degli spazi pubblici e alla crescita professionale degli studenti coinvolti.