Le carte d’identità in formato cartaceo ancora in circolazione cesseranno definitivamente la loro validità il 3 Agosto 2026. Tutti i cittadini in possesso del vecchio documento cartaceo, circa 2mila 500 sul territorio comunale di Imperia, avranno a disposizione alcuni mesi per pianificare per tempo il rinnovo, passando quindi, al nuovo formato elettronico.
I cittadini possono richiedere la nuova carta d’identità elettronica presso l’Ufficio carte di identità del Comune, in due modi:
- prenotando un appuntamento online tramite l’agenda Cie al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/wizardAppuntamentoCittadino/sceltaComune
- prenotando l’appuntamento telefonicamente al numero 0183/701256.
Per la richiesta di emissione della Cie è necessario presentare il documento d’identità cartaceo scaduto o in scadenza, una fototessera recente e provvedere al pagamento dei diritti previsti.
L’Ufficio carte d’identità è a disposizione per fornire informazioni e assistenza durante tutto il processo di rinnovo.
Informazioni di dettaglio sono disponibili al seguente link:
https://trasparenza.comune.imperia.it/page/40/details/2498/carte-didentita-documento-di-riconoscimento.html
Onde evitare concentrazioni di richieste negli ultimi mesi antecedenti la scadenza della validità del documento, l’Ufficio carte di identità del Municipio di Imperia, invita i cittadini a programmare per tempo la sostituzione dei documenti cartacei con la carta di identità elettronica, prenotando un appuntamento in Comune.
Si ricorda che la carta d’identità elettronica non viene consegnata al momento della richiesta, ma recapitata all’indirizzo indicato entro quattro/sei giorni lavorativi dalla data di emissione.