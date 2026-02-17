Tortona – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico di stupefacenti nel territorio tortonese da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.

Durante un servizio di perlustrazione, una Gazzella dell’Aliquota Radiomobile ha notato due individui sospetti nei pressi della stazione ferroviaria. I due, già conosciuti per precedenti specifici, hanno mostrato un atteggiamento circospetto, che ha spinto la pattuglia a eseguire un controllo approfondito.

L’intuizione ha trovato immediato riscontro: nel corso della perquisizione, uno dei due è risultato in possesso di trenta grammi di hashish, mentre l’altro, vistosi alle strette, si è dato alla fuga, sbarazzandosi di un involucro contenente un mix di cocaina e hashish già suddiviso in dosi per lo spaccio.

Le operazioni sono proseguite presso l’abitazione del fermato, dove i Carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore e significativo quantitativo di hashish, anch’esso frazionato e pronto per il mercato illegale.

L’operazione ha portato al sequestro di oltre due etti di stupefacenti, all’arresto del pusher fermato e alla denuncia in stato di libertà del complice per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’Autorità Giudiziaria, in sede di rito direttissimo, ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma.