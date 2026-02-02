Da oggi le multe e gli atti emessi dal Corpo di Polizia Locale di Diano Marina vengono notificati attraverso la piattaforma SEND (Servizio Notifiche Digitali), un’infrastruttura promossa dalla pubblica amministrazione per rendere più efficiente ed economica la comunicazione a valore legale.

L’iniziativa, resa possibile anche grazie ai finanziamenti ottenuti dal PNRR, mira a modernizzare le procedure e a offrire un servizio più rapido e conveniente per i cittadini. SEND (Piattaforma Notifiche Digitali) consente infatti ai cittadini di ricevere istantaneamente comunicazioni a valore legale da parte degli enti, visualizzarle, gestirle ed eventualmente pagarle direttamente online.

Per i cittadini che si accrediteranno sul portale SEND o accederanno tramite l’APP IO, verrà creato un cassetto digitale dove le notificazioni degli atti saranno ricevute in tempo reale. Questa modalità comporta una notevole semplificazione delle procedure di ricezione e un abbattimento dei costi di spedizione a carico del cittadino.

Per l’utenza meno avvezza all’utilizzo dei canali digitali, il Comune ha previsto una comunicazione residuale standard in formato cartaceo tramite lettera raccomandata. Tuttavia, per coloro che non adotteranno la domiciliazione digitale, gli atti saranno notificati con un conseguente aggravio delle spese di spedizione rispetto alla modalità digitale.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso il suo pieno sostegno all’iniziativa, inquadrandola in una visione più ampia di modernizzazione della città. “L’adesione alla piattaforma SEND per la Polizia Locale è un chiaro segnale del nostro impegno per una Diano Marina sempre più smart e vicina alle esigenze dei cittadini. La digitalizzazione non è solo un obbligo imposto dal PNRR, ma una grande opportunità per migliorare l’efficienza della macchina comunale e, soprattutto, per offrire servizi più rapidi e meno onerosi per la nostra comunità”.

“L’intento è quello di proseguire nel percorso di innovazione e digitalizzazione dell’attività del servizio di Polizia Locale, offrendo ai cittadini servizi maggiormente efficienti e di facile utilizzo” ha aggiunto il Comandante della Polizia locale Gabriele Degl’Innocenti.

Il personale del Comando di Polizia Locale è a disposizione per garantire il massimo supporto all’utenza nelle fasi di passaggio alla nuova modalità di gestione degli atti da notificare. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla sezione riservata alla Polizia Locale del sito del Comune di Diano Marina.