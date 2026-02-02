Si rinnova nel 2026 l’appuntamento con gli incontri de “I mercoledì della salute”, che per il secondo anno consecutivo si svolgeranno nel Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria dalle ore 17 alle ore 19.

La rassegna quest’anno intitolata “Né più né meno” – organizzata dall’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale in collaborazione con il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) e l’Istituto Comprensivo di Spinetta Marengo – inizierà l’11 febbraio con la conferenza dedicata alla slow medicine. Si proseguirà il 18 febbraio con un approfondimento su ansia e depressione nell’età pediatrica; il 4 marzo sarà affrontato il tema della riabilitazione e dell’esercizio fisico, mentre il 18 marzo l’attenzione si sposterà sull’educazione affettiva e sessualità in età scolastica. Il ciclo proseguirà il 25 marzo con un incontro sui disturbi del comportamento alimentare, l’8 aprile con una riflessione sulle difficoltà della sanità dell’emergenza e si concluderà il 15 aprile con l’appuntamento “La medicina è un’altra storia”.

Le conferenze saranno proposte in particolar modo – oltre che alla cittadinanza – alle scuole superiori sia come corsi di formazione per i docenti, sia per i percorsi di orientamento degli studenti frequentanti l’ultimo anno. Per ogni conferenza sarà coinvolta un’Associazione di volontariato che parteciperà al tavolo dei lavori insieme a professionisti sanitari. Il progetto sarà realizzato con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti di Piemonte e Valle d’Aosta.

Il ciclo di appuntamenti è curato dal comitato scientifico composto da Antonio Maconi, Direttore del DAIRI, Marco Polverelli, medico riabilitativo e Presidente dell’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale, Riccardo Lera, pediatra, dal Prof. Luigi Castello, Direttore SCDU Medicina Interna dell’AOU AL e da Maurizio Scordino, giornalista e sociologo. Direttore del corso è Mariateresa Dacquino, Direttore SC Formazione, Comunicazione, Fundraising e Processi Amministrativi DAIRI, con coordinamento organizzativo affidato a Paola Cosola della Biblioteca Biomedica DAIRI. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.