Mercoledì 4 febbraio, a partire dalle ore 15:30, a conclusione del ciclo “Fahrenheit 451”, il gruppo di studio della storia contemporanea guidato dal professor Edoardo Trucchi, ospiterà Daniela Cassini e Gabriella Badano, autrici, con Sarah Clarke Loiacono, del libro “Protagoniste”, edito da Fusta per Isrecim, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia. L’incontro si concentrerà sul giusto riconoscimento del ruolo femminile nella Resistenza. Sarà presente anche l’On. Giovanni “Beppe” Rainisio, Presidente di Isrecim. L’incontro si terrà nella saletta al pianterreno del Centro Incontro, in Giardini Primo Maggio, 7 a San Bartolomeo al Mare (IM)

Il libro:

Emergono con forza, in questo volume dedicato alla memoria delle protagoniste femminili della Resistenza, le vicende dei Gruppi di Difesa della Donna nella Provincia di Imperia, la storia delle sorelle Evelina e Giuliana Cristel, la loro attività resistenziale a Sanremo e la deportazione; la rete fondamentale di tante donne per la sopravvivenza nelle zone contadine dell’entroterra ponentino con le loro rievocazioni; i ruoli decisivi di staffette, infermiere, ostetriche, partigiane combattenti, nella mappa e nell’organizzazione interna della quotidianità della lotta partigiana; la storia sorprendente dell’ebrea tedesca Dora Kellner e la sua pensione sanremese Villa Verde, crocevia e rifugio di esiliati; l’amicizia partigiana di Alba Galleano e Lina Meiffret con i racconti inediti di quest’ultima e infine il diario di una bambina nella Resistenza dei genitori a Ventimiglia, come risulta dai documenti conservati nell’Archivio privato Giacometti-Loiacono.

A presentare l’evento e moderare il dibattito sarà Daniele La Corte, stimato scrittore e giornalista, appassionato conoscitore della storia contemporanea.

Il gruppo di studio Fahrenheit 451, che con la sua prima edizione ha animato la vita culturale della comunità, è organizzato dal Centro Sociale Incontro, da un’idea di Alessandra Gamalero, Bruna Peroni Morstabilini e Anna Maria Cortenova, con il patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare. Un sentito ringraziamento a tutte e tutti i partecipanti, in particolare al professor Trucchi per la disponibilità e la passione che caratterizza le sue lezioni. L’incontro è aperto a tutti e a ingresso libero.

INFO: biblioteca civica 0183 404449 lun/ven dalle 14:30 alle 18:00