Il Wine Club di Incontri DiVini nasce con un obiettivo chiaro: raccontare e valorizzare l’Italia del vino meno conosciuta, quella dei vitigni autoctoni, delle denominazioni minori e delle storie che rischiano di andare perdute.

In un panorama enologico spesso dominato dai grandi nomi e dalle etichette più celebri, il Wine Club propone un approccio diverso: ogni appuntamento è una degustazione guidata dedicata a uno o più vitigni rari o identitari, scelti per il loro legame profondo con il territorio e per la capacità di raccontarne la storia, la cultura e l’evoluzione.

Durante le serate, i partecipanti vengono accompagnati in un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale attraverso l’Italia del vino. Non solo assaggi, ma anche racconti sui produttori, sulle tecniche di vinificazione, sulle caratteristiche dei suoli e sulle tradizioni locali. Il calice diventa così uno strumento per scoprire luoghi, persone e patrimoni agricoli spesso dimenticati.

Il Wine Club si rivolge sia agli appassionati sia ai semplici curiosi: non è necessario avere competenze tecniche, ma solo la voglia di esplorare, confrontare e lasciarsi sorprendere. Ogni degustazione è pensata per essere accessibile, coinvolgente e formativa, mantenendo sempre un’atmosfera conviviale e informale.

«Riscoprire l’Italia dei vitigni autoctoni significa difendere la biodiversità, valorizzare il lavoro dei piccoli produttori e dare voce a territori che meritano di essere conosciuti» – spiegano gli organizzatori di Incontri DiVini. «Con il Wine Club vogliamo creare uno spazio in cui il vino non sia solo consumo, ma anche racconto, cultura e condivisione.»

Il Wine Club si svolge una volta al mese, l’ultimo mercoledì, presso il Derthona Wine Experience di Tortona, diventando un appuntamento fisso per chi desidera esplorare il patrimonio vitivinicolo italiano in modo autentico e fuori dai circuiti più battuti.

Nel corso degli appuntamenti, il pubblico ha l’opportunità di incontrare vitigni storici, spesso coltivati da pochissime aziende, e di confrontare interpretazioni diverse dello stesso territorio, riscoprendo un patrimonio enologico che rende l’Italia unica al mondo.

Il Wine Club di Incontri DiVini si conferma così come un progetto culturale prima ancora che enologico: un laboratorio di idee, un luogo di incontro e un osservatorio privilegiato sull’evoluzione del vino italiano, visto attraverso la lente delle sue radici più profonde.