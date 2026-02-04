SANTO STEFANO AL MARE . L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi si è recato quest’oggi a Stefano al Mare dove ha incontrato nella nuova sede comunale il sindaco Marcello Pallini. “Innanzitutto ho fatto i complimenti al sindaco Pallini per la bellissima nuova sede del Comune che confina tra l’altro con la ‘Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori’ la ciclabile che lo scorso anno, vincendo il ‘Green Road Award 2025 – l’Oscar Italiano del Cicloturismo’, ha consentito alla Liguria di farsi conoscere all’Italia come regione fortemente votata all’outdoor – ha detto l’assessore Lombardi – Con il sindaco inoltre ci siamo confrontati sulle enormi potenzialità di questo territorio che ha una forte attrattività turistica, capace di unire mare, qualità della vita e accoglienza. Quello di oggi è stato un incontro molto utile per illustrare le strategie messe in campo dalla Regione sul turismo e, cominciando dagli eventi in programma a Santo Stefano nel 2026, per costruire una linea condivisa di sviluppo e valorizzazione in coerenza con la visione regionale”.

