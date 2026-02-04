Il Comune di Alessandria prosegue le attività di contrasto alle zanzare nell’ambito del piano integrato di gestione avviato nel 2025. Come previsto dal piano di fattibilità dell’intervento, tra gli obiettivi prioritari rientra l’attivazione di trattamenti specifici contro le specie di zanzare svernanti, in particolare la “Culex pipiens”, riconosciuta come vettore del West Nile Virus (WNV).

Le metodologie operative adottate restano in continuità con quelle già sperimentate, ma sono state ulteriormente rafforzate attraverso strumenti di monitoraggio innovativi. I trattamenti vengono effettuati mediante insufflazione di piretro naturale allo stato puro all’interno della rete fognaria, fino al raggiungimento di un adeguato livello di saturazione.

Il piano ha previsto una fase preliminare di monitoraggio degli insetti svernanti, avviata lo scorso dicembre, finalizzata alla raccolta di dati sulle infestazioni e sulle condizioni microclimatiche presenti all’interno della rete fognaria. A tal fine sono state utilizzate due trappole di cattura, oltre a sonde per la registrazione continua di temperatura e umidità relativa. Ulteriori ispezioni visive sono state condotte tramite una microtelecamera con illuminazione artificiale, calata all’interno della rete fognaria in due punti strategici, consentendo una valutazione diretta della presenza e distribuzione delle zanzare. Tali attività rappresentano un significativo elemento di innovazione rispetto alle campagne precedenti.

Il primo ciclo di trattamenti è stato eseguito nelle zone in prossimità dei fiumi Tanaro e sponda ovest del Bormida, in continuità con quanto già realizzato lo scorso anno. Prima di ogni intervento sono state effettuate rilevazioni di temperatura, umidità e luminosità mediante strumentazione dedicata, per consentire successive elaborazioni dei dati raccolti. Parallelamente, sono stati avviati contatti con i gestori della rete fognaria del Comune di Alessandria per estendere gli interventi anche alla porzione di rete situata a est del fiume Bormida. Sono in corso interlocuzioni tecniche per l’individuazione dei punti di accesso e la definizione di una metodologia operativa coerente con quella già adottata. Per i prossimi mesi sono programmati altri cicli di trattamento, che verranno effettuati in concomitanza con l’aumento delle temperature esterne e in condizioni prossime all’equilibrio termico con la rete fognaria. Almeno due cicli saranno concentrati nel mese di marzo e nella prima parte di aprile, periodo in cui è previsto un incremento termico stabile.

Daniele Coloris, Assessore all’Ambiente e filiera dei rifiuti, dichiara: “I trattamenti che il Comune di Alessandria ha eseguito sul territorio sono importanti e all’avanguardia, sia per la fase preventiva, sia per le misure condotte in estate con l’attivazione barriera protettiva del Dott. Talbalaghi e la collaborazione con IPLA. I risultati sono stati evidenti e le relazioni finali lo hanno dimostrato, come pure la sensazione di maggior benessere dei cittadini. In questa fase invernale e in quella primaverile, le misure che vengono e verranno attuate sono estremamente utili e dimostrano l’impegno (anche economico) del Comune in questo settore”.