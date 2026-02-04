Il Comune di Diano Marina si conferma un polo di eccellenza per la divulgazione scientifica e il dibattito culturale con la quarta edizione de “I Venerdì della Conoscenza” (VDC), una rassegna di incontri che si svolge da gennaio ad aprile 2026 con il patrocinio di Regione Liguria. L’iniziativa si pone l’obiettivo fondamentale di stimolare una riflessione consapevole sui grandi cambiamenti del nostro tempo, coinvolgendo attivamente il territorio e, in particolare, le nuove generazioni in un percorso di cittadinanza attiva. Il focus dell’incontro del 6 febbraio – fissato per le 17.30 in sala consiliare – saranno i limiti e le opportunità dell’Intelligenza Artificiale.

Il valore distintivo dei VDC risiede nella capacità di mettere in dialogo l’eccellenza della ricerca scientifica con il tessuto sociale locale, creando un ponte essenziale tra sapere accademico e comunità. Inoltre, l’iniziativa si inserisce in una dimensione di respiro internazionale grazie alla sinergia con Eye of Europe, contribuendo alla riflessione paneuropea su temi cruciali come l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’occupazione giovanile, la transizione energetica, la sostenibilità e i nuovi equilibri geopolitici.

Il tema conduttore di questo quarto ciclo è “Cambiare per innovare e innovare per cambiare”, un percorso che esplora il cambiamento come motore di rinnovamento in un mondo sempre più complesso. L’appuntamento di venerdì 6 febbraio 2026, intitolato “I limiti e le opportunità dell’intelligenza artificiale: rappresentare la realtà come umani”, promette di essere uno dei momenti più stimolanti della rassegna. L’incontro affronterà una sorta di competizione tra aspetti artistici e scientifici, in un esperimento che coinvolgerà attori, scienziati e pubblico.

La discussione si concentrerà sui limiti dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel rappresentare e interpretare la realtà umana. Sebbene l’AI sia un valido strumento per la raccolta e l’elaborazione di informazioni, la sua capacità di elaborare il significato trasmesso attraverso modalità di comunicazione non testuali, come l’intonazione della voce o la mimica, rimane un punto critico. L’evento mira a esplorare come l’AI, basata sul Language Learning Model (LLM), si confronti con la complessità della comunicazione umana, che va oltre il semplice testo.

L’incontro vedrà la partecipazione di relatori di spicco provenienti dal mondo dell’arte e della scienza, moderati da uno dei membri del comitato scientifico della rassegna. La prospettiva scientifica sarà offerta da Sara Colantonio, laureata in informatica e con un PHD in ingegneria dell’informazione. Ricercatrice Senior del CNR, è un’esperta riconosciuta nel campo dell’Intelligenza Artificiale e dell’apprendimento automatico, con particolare attenzione all’applicazione di queste tecnologie per la salute e il benessere delle persone. A portare la prospettiva artistica sarà Giorgia Brusco, attrice, drammaturga, regista e formatrice teatrale. Diplomata alla Scuola del Teatro Stabile del Veneto, è la fondatrice di Hic et Nunc Teatro e ricopre la carica di Presidente del Collettivo ligure arti performative. La sua esperienza nel campo della rappresentazione e dell’espressione umana sarà cruciale per confrontarsi con i limiti dell’AI. Il dibattito sarà moderato da Pierfrancesco Moretti, fisico, con un dottorato di ricerca in astronomia e un altro in Scienze della terra. Ricercatore del CNR, Moretti vanta una significativa esperienza istituzionale, essendo stato Membro della Rappresentanza del CNR a Bruxelles e Membro del Progetto Foresight del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha dichiarato: «Dopo l’entusiasmante avvio della rassegna, siamo lieti di inaugurare il secondo appuntamento di questo quarto ciclo de ‘I Venerdì della Conoscenza’. Un’iniziativa che conferma l’impegno costante del Comune di Diano Marina nel promuovere la cultura scientifica e il dibattito sui temi cruciali che plasmeranno il nostro futuro. La rassegna continua a elevare il prestigio della nostra città e a offrire ai nostri cittadini, e in particolare ai giovani, strumenti essenziali per comprendere la complessità del mondo contemporaneo e affrontare le sfide del domani».

L’Assessore alla Cultura Sabrina Messico ha aggiunto: «Il tema di quest’anno, “Cambiare per innovare e innovare per cambiare”, è un invito esplicito alla riflessione attiva, e il successo del primo incontro sull’Intelligenza Artificiale Generale ne è stata la prova. Con questo secondo dibattito, proseguiamo il nostro percorso di approfondimento, mantenendo alta l’attenzione sui meccanismi del cambiamento. Abbiamo lavorato per rendere gli incontri accessibili a tutti, in presenza e in streaming, e siamo particolarmente soddisfatti del coinvolgimento degli studenti e dei docenti, che sono il vero ponte verso il futuro che stiamo discutendo».

L’incontro di venerdì 6 febbraio si preannuncia come un momento di profonda analisi, in cui la scienza e l’arte si incontreranno per definire i contorni di un futuro sempre più plasmato dall’Intelligenza Artificiale, ma che non può prescindere dalla dimensione umana. Gli incontri si possono seguire anche in streaming https://dianomarina.consiglicloud.it/home mentre all’indirizzo https://dianomarina.consiglicloud.it/archive si trova l’archivio delle registrazioni della conferenze. È possibile confermare la propria presenza tramite e-mail a cultura@comune.dianomarina.im.it o su Eventbrite https://www.eventbrite.com/cc/i-venerdi-della-conoscenza-2026-4799752 .

Venerdì 6 febbraio – ore 17.30

“I limiti e le opportunità dell’intelligenza artificiale: rappresentare la realtà come umani”

Sala consiliare del Comune di Diano Marina (secondo piano)

Piazza Martiri della Libertà, 3

Collegamento streaming https://dianomarina.consiglicloud.it/home

Prenotazione posto via email a cultura@comune.dianomarina.im.it o su Eventbrite https://www.eventbrite.com/cc/i-venerdi-della-conoscenza-2026-4799752