Lo svelamento della propria identità per accompagnare visitatori e operatori del turismo in un vero e proprio viaggio alla scoperta del territorio. Così la Liguria si presenta all’appuntamento con la Borsa internazionale del Turismo a Milano, in programma a Rho dal 10 al 12 febbraio 2026.

Colori, profumi e sapori della regione saranno protagonisti alla BIT per raccontare le novità dell’offerta turistica, sempre più orientata alla sostenibilità e all’accessibilità, circondati dalle immagini iconiche della Liguria, raccontate dalle parole di chi, ispirato da paesaggi unici, ha lasciato traccia di questa emozione nei suoi scritti e nelle sue poesie.

“Anche quest’anno il nostro stand nei tre giorni di BIT vedrà, oltre alla presenza di 25 operatori rappresentativi di tutta la Liguria da Bordighera alle Cinque Terre, un calendario fittissimo di appuntamenti di conferenze stampa, convegni, degustazioni dei nostri prodotti enogastronomici, show cooking e cocktail show a conferma di come sia in costante crescita da parte degli addetti ai lavori del settore l’interesse per una regione come la nostra da vivere 365 giorni all’anno”, afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Lo stand 2026

Il viaggio in Liguria avviene così attraverso lo svelamento e l’illustrazione dei 5 brand territoriali che hanno decretato il successo della Liguria in tutto il mondo. Riviera dei Fiori, Riviera delle Palme, Genovesato, Portofino/Tigullio, Cinque Terre/Golfo dei Poeti: cinque grandi totem, che raggiungono i 5 metri di altezza, per altrettanti brand che hanno fatto la storia della nostra terra.

Un colonnato, disposto secondo l’orientamento geografico dei territori, accoglie il visitatore con un mix di immagini, colori commentati da cinque payoff – uno per territorio – che sottolineano la bellezza della Liguria e le emozioni che questa provoca.

L’interno del colonnato sorprende con la rivelazione degli “autori” dei payoff che sono abbinati alle diverse aree, grandi scrittori e scrittrici, protagonisti della letteratura dell’800 e dei primi del ‘900: Katherine Mansfield, David Herbert Lawrence, Charles Dickens, Friedrich Nietzsche e Mary Shelley.

Katy Mansfield innamorata di Riviera dei Fiori (“Il mio cuore scoppia di gioia”), David Herbert Lawrence ammaliato dal cielo di Riviera delle Palme (“Un cielo limpido come la cosa più importante”), Charles Dickens che sogna la felicità perfetta a Genova (“Un perfetto sogno di felicità”), Nietzsche immerso nel paradiso di Portofino e il Tigullio (“Ho un paradiso ai miei piedi”) e Mary Shelley incantata da Golfo dei Poeti (“Una sorta di incanto ci avvolge”): voci che hanno raccontato e ancora oggi raccontano la meraviglia della Liguria, le cui testimonianze qui raccolte sono frutto di uno studio puntuale dei loro scritti.

Un gioco di scoperta che conserva inoltre al suo interno la dimensione più “privata” dell’area conferenze, mentre al di fuori del colonnato, come in una moderna agorà, prenderanno posto gli operatori della Liguria (25 per questa edizione) e l’area food, per la degustazione e la presentazione delle eccellenze del territorio.

Questa zona, in particolare, è dedicata alla cucina ligure che, nell’insieme della cucina italiana, è stata dichiarata Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Trovano qui spazio i circa 300 alimenti, vini e materie prime iscritti nell’Atlante dei Prodotti Tipici della Liguria che elenca i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), valorizzando le eccellenze del territorio dalla “A” di acciuga alla “Z” della zuppa di cozze.

“Tradizionali” sono i prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni (ai sensi del D.L. 173/98 e D.M. 350/99). I prodotti tradizionali vengono archiviati nell’ Atlante regionale che indica le zone e le tecniche di produzione. Alcuni prodotti sono anche stati individuati come Presìdi di Slow Food.

Maggiori informazioni sull’Atlante dei prodotti tipici sono al link: https://www.agriligurianet.it/it/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html

Il programma delle conferenze allo stand della Liguria

Intenso il programma di attività presso lo stand della Regione Liguria tra conferenze, incontri, show-cooking e degustazioni di prodotti liguri, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Genova.

Tutto il programma è consultabile al link: https://lamialiguria.it/2026/01/bit-cinque-grandi-voci-liguria/

Le simulazioni di colloqui per i ragazzi dell’ITS

Spazio agli studenti e all’approccio al mondo del lavoro grazie alla partecipazione di ITS Turismo Liguria, l’Istituto Tecnologico Superiore di alta formazione nato con gli obiettivi di completare la filiera formativa del settore turistico in Liguria e di rispondere alla richiesta di personale formato con competenze elevate, data la vocazione turistica della regione.

Alla BIT parteciperanno, come esperienza curriculare, gli studenti del corso di Gestione delle Strutture Turistico Ricettive: un percorso appositamente strutturato sulla crescente richiesta, da parte delle aziende del settore, di figure manageriali come tecnici specializzati che operino nella gestione dei processi dell’impresa ricettiva, coordinando l’organizzazione operativa, la strategia di crescita e la promozione commerciale.

Durante la seconda giornata di fiera, i 24 studenti partecipanti incontreranno altrettante aziende del comparto turistico regionale, così da simulare un vero e proprio meeting b2b destinato alla promozione e al marketing del territorio. Un’esperienza edificante e formativa sia per gli allievi ITS, nel primo approccio all’offerta del mondo del lavoro nell’ambito da loro scelto, che per gli operatori di settore, accostati alla domanda delle figure professionali del prossimo futuro.

I 25 operatori liguri presenti allo stand di Regione Liguria alla BIT 2026

1. Allegroitalia La Spezia 5 Terre

2. Arbaspàa Srl

3. C – Way Srl- Travel Experience

4. Città di Bordighera

5. Comune di Chiavari – Chiavariturismo

6. Comune di Genova – Convention Bureau

7. Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre Golfo Dei Poeti

8. Consorzio Turistico Sestri Levante In

9. Excelsior Palace Portofino Coast

10. Food & Wine Liguria Together

11. Genovarent Srl

12. Golfo Dei Poeti & 5terre Holidays By Confartgianato Turismo La Spezia

13. Golfo Paradiso Srl

14. Hiking & Leisure Liguria Together

15. Hotels Liguria Together

16. Il Golfo Dell’isola – Comuni Di Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio

17. Outdoor Experience Liguria Together

18. Portofino Coast

19. Riviera Up (Marchio Coo.A.Di Soc. Coop)

20. Royal Hotel Sanremo

21. Solido Hotels Srl

22. Varazze.It – Arenzano Turismo

23. Visit Finale Ligure- Pietra Ligure-Visit Loano

24. Visit Levanto & Cinque Terre & Liguria Together

25. Visit Spezia- Comune Della Spezia