Intervento provvidenziale quello dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, giovedì 6 febbraio all’inizio della via Emilia a breve distanza dall’incrocio con via Pellizza da Volpedo e via Rinarolo.

Una pensionata di 82 era caduta all’interno della propria abitazione e non riusciva a rialzarsi rimanendo intrappolata tra le mura domestiche. I pompieri hanno forzato una finestra al primo opiano entrando in casa e soccorrendo la pensionata che poi hanno consegnato al 188. la dona, secondo quando è stato possibile appurare avrebbe riportato diverse contusioni forse anche una frattura al polso.