Un passo concreto per accelerare la realizzazione del Polo Logistico di Alessandria Smistamento arriva dal Decreto Infrastrutture, che segue l’approvazione dell’emendamento presentato dall’onorevole Riccardo Molinari nell’estate scorsa, grazie al quale il Governo potrà procedere alla nomina di un Commissario straordinario, introducendo una governance dedicata finalizzata a garantire tempi certi e procedure più rapide per un’opera strategica per il Piemonte e per l’intero sistema logistico del Nord-Ovest, superando le criticità procedurali che ne hanno finora rallentato lo sviluppo.

“La nomina del commissario straordinario rappresenta un passaggio concreto per assicurare rapidità ed efficacia nell’attuazione di un progetto fondamentale per la competitività del territorio. Le grandi opere hanno bisogno di strumenti operativi adeguati per superare gli ostacoli burocratici e trasformarsi in infrastrutture realmente funzionali al sistema produttivo nazionale. Alessandria è destinata a diventare uno snodo centrale dell’intermodalità italiana ed europea, e questo intervento va esattamente in questa direzione”, ha dichiarato l’onorevole Riccardo Molinari.

“La previsione di una gestione commissariale va nella direzione che la Regione Piemonte sostiene con determinazione: meno burocrazia e più concretezza nella realizzazione delle infrastrutture strategiche. Il Polo logistico di Alessandria è una leva decisiva per lo sviluppo economico, per l’attrazione di investimenti e per il rafforzamento del ruolo del Piemonte come retroporto naturale dei porti liguri. Accelerare i lavori significa dare risposte reali ai territori, alle imprese e all’occupazione”, ha aggiunto l’assessore della Regione Piemonte Enrico Bussalino.