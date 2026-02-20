La Segreteria cittadina di Forza Italia Valenza invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico “Il Sì che serve – Perché la riforma della Giustizia è utile a tutti”, promosso dal Comitato Cittadini per il Sì di Alessandria e Provincia, in programma mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 18.00 a Valenza, presso Corso Garibaldi 35 (fronte Banca BPM).
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto, informazione e dibattito su un tema centrale per il Paese come la riforma della Giustizia, illustrandone i contenuti, le finalità e le ricadute concrete sulla vita dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni.
L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire le ragioni del “Sì” al referendum, attraverso il contributo di rappresentanti istituzionali, esponenti politici e professionisti del settore.
Interverranno:
- Alberto Vella, Presidente Comitato cittadini per il Sì Alessandria e Provincia;
- Pietro Ratti, Segretario della Camera Penale di Alessandria;
- Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione;
- Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte;
- Guido Ghidini, Segretario cittadino di Forza Italia Valenza;
- Luca Rossi, Responsabile regionale Formazione;
- Davide Buzzi Langhi, Consigliere regionale del Piemonte;
- Vincenzo Demarte, Vice Presidente della Provincia di Alessandria.
Coordina l’incontro Gianluca Colletti, Responsabile provinciale Enti locali.
Forza Italia ritiene fondamentale coinvolgere i cittadini in un percorso di consapevolezza e partecipazione democratica, affinché il referendum sulla Giustizia possa essere affrontato con informazioni chiare e con un confronto aperto e costruttivo.
L’ingresso è libero e la partecipazione è aperta a tutti.