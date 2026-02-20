La Segreteria cittadina di Forza Italia Valenza invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico “Il Sì che serve – Perché la riforma della Giustizia è utile a tutti”, promosso dal Comitato Cittadini per il Sì di Alessandria e Provincia, in programma mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 18.00 a Valenza, presso Corso Garibaldi 35 (fronte Banca BPM).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto, informazione e dibattito su un tema centrale per il Paese come la riforma della Giustizia, illustrandone i contenuti, le finalità e le ricadute concrete sulla vita dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire le ragioni del “Sì” al referendum, attraverso il contributo di rappresentanti istituzionali, esponenti politici e professionisti del settore.

Interverranno:

Alberto Vella , Presidente Comitato cittadini per il Sì Alessandria e Provincia;

, Presidente Comitato cittadini per il Sì Alessandria e Provincia; Pietro Ratti , Segretario della Camera Penale di Alessandria;

, Segretario della Camera Penale di Alessandria; Paolo Zangrillo , Ministro della Pubblica Amministrazione;

, Ministro della Pubblica Amministrazione; Alberto Cirio , Presidente della Regione Piemonte;

, Presidente della Regione Piemonte; Guido Ghidini , Segretario cittadino di Forza Italia Valenza;

, Segretario cittadino di Forza Italia Valenza; Luca Rossi , Responsabile regionale Formazione;

, Responsabile regionale Formazione; Davide Buzzi Langhi , Consigliere regionale del Piemonte;

, Consigliere regionale del Piemonte; Vincenzo Demarte, Vice Presidente della Provincia di Alessandria.

Coordina l’incontro Gianluca Colletti, Responsabile provinciale Enti locali.

Forza Italia ritiene fondamentale coinvolgere i cittadini in un percorso di consapevolezza e partecipazione democratica, affinché il referendum sulla Giustizia possa essere affrontato con informazioni chiare e con un confronto aperto e costruttivo.

L’ingresso è libero e la partecipazione è aperta a tutti.