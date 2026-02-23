Solonghello – Presso la frazione Fabiani, il Maresciallo Ravicini Antonio, della Stazione dei Carabinieri di Cerrina, ha tenuto un incontro con i fedeli nella parrocchia al termine della messa domenicale. L’iniziativa rientra in una più ampia campagna di prevenzione volta a contrastare il fenomeno delle truffe in danno di anziani, problematica che l’Arma affronta costantemente su tutto il territorio nazionale.

Durante l’evento, sono state illustrate le principali tecniche di raggiro utilizzate dai malviventi, come le false chiamate di sedicenti avvocati o tecnici di servizi pubblici. Il Maresciallo ha sottolineato l’importanza di non aprire la porta a sconosciuti e di diffidare di chiunque chieda somme di denaro o monili preziosi per presunte emergenze familiari.

Ai partecipanti sono stati distribuiti vademecum contenenti consigli pratici per evitare spiacevoli episodi e per riconoscere i segnali di pericolo.

Il Maresciallo ha ribadito la necessità di contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti, evidenziando come la collaborazione tra cittadini e Carabinieri sia fondamentale per garantire la sicurezza della comunità.

I presenti hanno interagito con domande specifiche, ricevendo rassicurazioni sulla presenza costante dei Carabinieri, presidio costante nei paesi come nelle zone rurali.

L’attività di sensibilizzazione proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo altri centri della zona per stimolare e rafforzare la rete di protezione sociale.