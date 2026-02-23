Sabato 28 febbraio 2026 dalle ore 11,30, con inaugurazione ufficiale in Piazza Mazzini, il centro storico di Casale Monferrato ospiterà “Cose Molto Italiane – Museo Diffuso”, un museo diffuso urbano dedicato alle icone del Made in Italy, ideato dalla scrittrice vogherese Camilla Sernagiotto, studiosa del Made in Italy e autrice dei volumi Senza scadenza (2023) e Cose molto italiane (2024).

Packaging iconici, invenzioni entrate nella vita quotidiana, prodotti artigianali e industriali diventati simboli collettivi: il percorso espositivo si compone di undici bacheche in legno, collocate in via Roma, e da una selezione di oggetti simbolo della cultura materiale italiana, che trasformerà il centro cittadino in un museo a cielo aperto, accessibile gratuitamente e in ogni momento della giornata.

L’iniziativa, che giunge a Casale Monferrato dopo il periodo espositivo a Voghera, propone 66 prodotti iconici italiani e 85 oggetti rappresentativi accompagnati da un apposito quadretto didattico che ne racconta storia e significato.

Le bacheche, realizzate nella falegnameria della Casa Circondariale di Voghera da artigiani detenuti, saranno collocate sotto i portici del centro per garantire protezione e piena fruibilità. Parallelamente, i negozi aderenti esporranno nelle proprie vetrine uno degli oggetti selezionati, contribuendo alla creazione di un vero e proprio museo diffuso urbano.

L’allestimento a Casale Monferrato avverrà grazie alla collaborazione con l’Associazione Botteghe Storiche, con il coinvolgimento delle realtà commerciali cittadine.

L’esposizione sarà visitabile liberamente fino a fine marzo 2026.