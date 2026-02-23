Oltre ad aver eletto Mariangela Cattaneo presidente, l’Assemblea provinciale CIA Agricoltori Italiani Imperia svoltasi venerdì ha anche nominato il nuovo Consiglio direttivo che sarà composto da Samuele Aicardi, Ernestina Asinari, Claudio Andreini, Callista Anfossi, Silvano Anfossi, Albana Belollari, Lino Bloise, Ramona Bruno, Giancarlo Cassini, Mariangela Cattaneo, Clemence Chupin, Alessandro Corazza, Grazia Errico, Giovanni Gennaro, Daniela Maiano, Annunziato Eros Mammoliti, Marco Muratore, Valentino Musso, Pena Sandra Quispe, Elena Ramo’, Roberto Rota, Marino Saredi, Andrea Simonetta, Alberto Togliatto.