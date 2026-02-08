Serravalle Scrivia – I Carabinieri della locale Stazione intervengono a seguito di una segnalazione riguardante una donna di novantacinque anni. L’anziana, residente nel comune da lungo tempo, non dà notizie di sé da diversi giorni, mettendo in allarme i vicini di casa preoccupati per l’assenza di movimenti all’interno dell’abitazione.

Una pattuglia giunge immediatamente sul posto per avviare gli accertamenti necessari. La rapida attività informativa condotta dai Carabinieri nell’area circostante non permette di individuare parenti reperibili nell’immediato, rendendo indispensabile un accesso forzoso.

Viene quindi richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure, i quali provvedono all’apertura della porta d’ingresso. Una volta guadagnato l’accesso ai locali, i Carabinieri rinvengono l’anziana riversa sul pavimento. La donna è vittima di una rovinosa caduta che le ha procurato un’evidente ferita alla testa. Il trauma le ha fatto perdere conoscenza, rendendole impossibile ogni tentativo di movimento o di richiesta di aiuto. La situazione appare critica ma stabile sotto il profilo dei parametri vitali. Sul luogo interviene tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa per prestare le prime cure.

Dopo le manovre di primo soccorso, la donna riprende i sensi e viene trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso di Novi Ligure. Nonostante il prolungato isolamento e le ferite riportate, i sanitari ne confermano lo stato cosciente e l’assenza di un immediato pericolo di vita.

L’anziana riferisce sommariamente ai Carabinieri di avere accusato un improvviso malore prima della caduta, sebbene non sia in grado di precisarne con esattezza il giorno e l’ora.

Secondo le prime ricostruzioni, è verosimile che la donna versasse in quelle condizioni da diversi giorni, sopravvivendo senza assistenza fino al momento del ritrovamento.

L’attività dei Carabinieri si conclude con la messa in sicurezza dell’abitazione e il costante monitoraggio delle condizioni cliniche della donna presso la struttura ospedaliera.

La vicenda evidenzia la fragilità delle persone anziane che vivono in stato di isolamento, risolvendosi positivamente grazie alla prontezza operativa della pattuglia intervenuta, e sottolinea ancora una volta l’importanza della vigilanza territoriale e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.