Il video di 17 secondi che sta girando su whatsapp e che è stato portato anche all’attenzione della redazione e che secondo alcuni risalirebbe ad oggi pomeriggio, sta mettendo in fibrillazione diverse persone, in quanto si vedono dei giovani bianchi e di colore che si prendono a sassate e una mamma col piccolo 3/4 anni che scappa.

Il video è stato girato anche ad alcuni membri dell’amministrazione comunale che probabilmente lo hanno a loro volta girato alle forze dell’ordine.

Oggi Cronaca in linea di massima non dà notizie che non vengono verificate, ma stavolta lo segnaliamo perché chi lo ha visto ha manifestato molta apprensione e soprattutto ci ha detto che sta girando sui Social senza alcun commento in merito, per cui, riteniamo sia doveroso mettere in guardia i lettori e invitarli a non credere ciecamente a tutto quello che viene diffuso sui Social.

La persona autorevole che per prima ci ha girato il video (e che a sua volta lo ha ricevuto da altri) come altre segnalazioni giunte in redazione, ha manifestato una certa apprensione ed effettivamente da una prima sommaria analisi, il video, benché i protagonisti (due giovani che lanciano qualcosa verso qualcuno) si vedono da lontano e non sono riconoscibili, sembra reale non precostruito, tuttavia appare datato, nel senso che i protagonisti sono vestiti in tuta, per cui non avendo assistito alla scena non possiamo esprimerci in merito alla veridicità dell’episodio, ma soprattutto quando sia accaduto, se effettivamente adesso o chissà quando.

Questo articolo quindi ha lo scopo non solo di non allarmare le persone, anche perché l’episodio sembra finire subito nell’arco di pochi secondi, ma di tranquillizzarle sul fatto che comunque, a Tortona, le Forze dell’Ordine e soprattutto i Carabinieri, sono molto efficienti e i controlli – specie – nell’area della stazione sono sempre più frequenti, per cui la sicurezza non è un optional. Infine li invitiamo a ricordarsi che non tutto quello che circola sui Social è come sembra.