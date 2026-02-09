Adriano Simoni aveva 52 anni ed direttore dell’Ambito idrico dell’Egato6, l’ente che regolamenta la gestione dell’acqua e degli acquedotti sul tutta la provincia di Alessandria. Negli ultimi tempi, la malattia di cui era affetto si era aggravata e ieri il Tortonese è mancato.

Di recente Simoni era stato pubblicamente ringraziato dal Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante poiché grazie soprattutto a lui si deve il recente riconoscimento da parte dello Stato delle ingenti risorse PNRR dedicate al sistema idrico integrato dell’area alessandrina: Simoni infatti, nella sua veste di Direttore dell’Ambito idrico Egato6 aveva ottenuto molti riconoscimenti ed operato per il bene della Comunità provinciale, realizzando anche progetti importanti a livello internazionale in ambito idrico come «Cambodia 2000», promosso dalla Provincia di Alessandria con quelle di Limburg (Belgio), Kampong Thom, in Cambogia. Era un professionista del settore idrico essendosi essendosi laureato in indirizzo idraulico in ingegneria civile all’Università di Pavia dopo aver frequentato il liceo “Giuseppe Peano” di Tortona.

Adriano non era sposato e aveva anche perso la mamma. Questa sera, lunedì 9 febbraio, alle 19 in cattedrale a Tortona sarà recitato il Rosario mentre domani, martedì 10 febbraio, sempre in Duomo si terranno i funerali.

Adriano lascia il papà Michele, la sorella Michela, il fratello Luca con Stefania e l’amato nipote Carlo. Chi scrive conosce personalmente il papà Miche, e a lui e a tutta la famiglia vanno le mie condoglianze e quelle di tutta la redazione.

Angelo Bottiroli