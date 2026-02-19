Nei giorni scorsi, al termine di un’articolata e meticolosa attività investigativa, è stato individuato il responsabile dell’investimento di un uomo di 72 anni, avvenuto nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale in corso Carlo Marx. L’uomo è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

L’episodio si era verificato quando il conducente di un’autovettura, mentre percorreva corso Carlo Marx, aveva investito un pedone intento ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali, allontanandosi immediatamente dal luogo del sinistro senza prestare soccorso. Il pedone, prontamente assistito dai servizi sanitari intervenuti sul posto, era stato trasportato all’Ospedale, dove gli erano state riscontrate lesioni gravi.

Le indagini, avviate nell’immediatezza dei fatti, sono state condotte attraverso la raccolta delle testimonianze e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’attività di controllo, svolta con l’impiego di personale in uniforme e in abiti civili, ha consentito di risalire all’identità del conducente e di individuare il veicolo coinvolto, che è stato posto sotto sequestro.

Il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso.