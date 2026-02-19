Il Carnevale Dianese, giunto alla sua prestigiosa 57ª edizione, si è confermato uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari della Riviera di Ponente. Quest’anno, la manifestazione organizzata dalla Famia Dianese ha introdotto un appuntamento che promette di trasformare il cuore di Diano Marina in una discoteca a cielo aperto: il Carnevale by Night.

L’appuntamento di sabato 21 febbraio 2026 sposta il baricentro del divertimento verso le ore serali. A partire dalle 18:00, i maestosi carri allegorici, frutto del lavoro certosino dei maestri cartapestai locali, torneranno a sfilare lungo le vie del centro in una veste inedita.

Il momento più atteso del “Carnevale by Night” sarà l’esibizione di una vera e propria leggenda della musica dance italiana: Mario “Get Far” Fargetta. Storico protagonista del Deejay Time su Radio DEEJAY, Fargetta vanta una carriera costellata di successi internazionali. Non solo un DJ, bensì un’icona che ha segnato la storia della musica dance con hit mondiali come Music, Shining Star e The Radio, quest’ultima capace di raggiungere la vetta della prestigiosa Hot-Dance Airplay di Billboard negli Stati Uniti. La sua presenza sul palco di Diano Marina garantirà un set di altissimo livello, capace di far ballare diverse generazioni di fan, dai nostalgici degli anni ’90 ai più giovani amanti della club culture.

Il Carnevale dianese 2026 si conferma un connubio perfetto tra tradizione artigianale e innovazione nell’intrattenimento, consolidando il ruolo di Diano Marina come punto di riferimento dell’intrattenimento ligure. L’evento si terrà sabato 21 febbraio 2026, con inizio alle ore 18:00 con l’uscita in notturna dei carri, e vedrà la partecipazione straordinaria di DJ Fargetta a partire dalle 21.30 in piazza Martiri della Libertà, davanti al palazzo comunale.