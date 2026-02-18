Hanno messo le tute ignifughe antincendio ma il calore è riuscito a fondere adesivi e parti dell’elmetto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che con grande sprezzo del pericolo sono entrati nella casa in fiamme alimentate dal gas e soprattutto nella cucina dove divampava il calore e alla fine sono riusciti a spegnere l’incendio dopo oltre tre ore di intervento.

E’ accaduto questa mattina, mercoledì 18 febbraio, in un’abitazione in località Ripale a Carezzano. L’uomo che abitava all’interno, un pensionato di 86 anni, quando ha visto che la cucina stava prendendo fuoco a causa del tubo di gomma del gas ormai vetusto è immediatamente uscito di casa e ha dato l’allarme, ma quando i pompieri sono arrivati lo hanno visto in lacrime mentre guardava inerme la sua abitazione bruciare.

I pompieri di Tortona si sono subito attivati e sono riusciti a salvare il primo piano e parte della sala ma tutto l’arredamento delle stanze al pianterreno è andato distrutto dalle fiamme così come le porte in legno e tanto altro come l’impianto elettrico e la casa è stata dichiara inagibile.