Sanremo, 3 febbraio 2026 – Inaugurati oggi otto nuovi tapis roulant della stazione di Sanremo per migliorare significativamente i servizi di stazione e l’esperienza quotidiana di tutti coloro che utilizzano il treno.

Con un investimento di 3 milioni di euro, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha sostituito completamente tutto l’impianto dotandolo di controllo elettronico a microprocessore, sensoristica di sicurezza di ultima generazione. Sono inoltre presenti illuminazione a LED e luci di segnalazione per migliorare la visibilità e la sicurezza nelle zone di imbarco e sbarco. I sistemi sono configurati con il sistema SEM, che consentirà, entro il mese di maggio, la telegestione dalla Control Room Stazioni garantendo una maggiore velocità di intervento in caso di guasto con conseguente riduzione dei tempi di fermo dell’impianto.

A completamento, di questo importante intervento RFI, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro, ha installato in stazione il sistema Wi Fi, attivo dallo scorso anno, con accesso libero alla rete dati per tutta l’utenza, previa registrazione gratuita e sta sostituendo e implementando il numero delle telecamere presenti in stazione che da 52 passeranno a 142 dotate di funzioni di “Machine Learning”, particolarmente utili per la velocizzazione delle investigazioni delle Forze di Polizia in caso di commissione di reati e rinnovando gli impianti di diffusione sonora per l’informazione al pubblico, prevenzione incendi e di illuminazione, con tecnologia a led, con una maggiore efficienza energetica in ogni ambiente aperto al pubblico della fermata. A questi si aggiungerà, il prossimo anno, una prima fase per la sostituzione delle due scale mobili presenti e a seguire dei quattro ascensori.

Questi interventi testimoniano l’impegno costante di RFI nel rendere la stazione di Sanremo sempre più moderna, sicura ed efficiente, a beneficio di tutti i viaggiatori e della comunità locale.

Ad integrazione degli interventi realizzati e in corso di realizzazione il Comune di Sanremo (assessorato al turismo) ha realizzato una comunicazione visiva per i turisti con una ventina di pannelli per dare il benvenuto, contenenti un qrcode dedicato a scoprire le bellezze della città, nonché con la brandizzazione degli armadi metalli di comando dei tapis roulant.