Tutte le carte di identità cartacee cesseranno di validità al 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Quindi, a partire dal 3 agosto prossimo la CIE (Carta d’Identità Elettronica) sarà l’unico documento valido per l’espatrio; per agevolare i cittadini esclusivamente residenti a Tortona ancora in possesso della carta di identità cartacea a richiedere quella elettronica è stata prevista un’apertura pomeridiana dell’ ufficio anagrafe il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Non è necessaria la prenotazione, sarà attivo un numeratore di ingresso e potranno essere lavorate 10-12 richieste a pomeriggio.

Il sistema consueto di prenotazione nazionale online resta ovviamente attivo per tutte le mattine dal lunedì al venerdì.

Per info: https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/apertura-pomeridiana-ufficio-anagrafe-per-sostituzione-carta-d-identita-cartacea e https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/cessazione-carta-d-identita-cartacea