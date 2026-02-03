Il primo punto discusso dal Consiglio comunale nella seduta di ieri, lunedì 2 febbraio, ha riguardato l’ordine del giorno in merito alle iniziative urgenti per la difesa dell’agricoltura italiana presentato da Giacomo Perocchio, capogruppo “Lega Salvini Piemonte – Lavoriamo per Novi”. Il dibattito ha messo in luce la forte preoccupazione per la riduzione dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC), passati da 52 a 45 miliardi di euro, e il rischio di una concorrenza sleale. L’Amministrazione è stata sollecitata a fare pressione sul Governo affinché difenda con forza, nelle sedi europee, gli interessi degli agricoltori italiani, garantisca la tracciabilità dei prodotti e il principio di reciprocità nelle regole produttive. Il documento è stato approvato con 14 voti favorevoli, un voto contrario (Salvatore Campanile) e un’astensione (Paolo Coscia).

La seduta è proseguita con diverse interpellanze e interrogazioni. La serie ha preso il via con l’interpellanza presentata da Maria Rosa Porta, a nome dei gruppi Forza Italia e Lega, in merito all’occupazione temporanea di parcheggi per disabili in piazza Matteotti durante il festival estivo di luglio scorso. Il Vicesindaco, Simone Tedeschi, ha ammesso che la situazione poteva essere gestita meglio in termini di organizzazione degli spazi, pur precisando che, da codice della strada, i disabili possono parcheggiare ovunque non intralcino il traffico. Nel corso del dibattito la Consigliera Enrica Bosio ha ricordato l’impegno costante dell’Amministrazione comunale riguardo il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), sottolineando i recenti interventi di ripristino di stalli per disabili in via Cavallotti e nel viale Caduti di Nassiriya.

Successivamente il Consigliere Giuseppe Dolcino, per conto dei gruppi Lega e Forza Italia, ha presentato l’interpellanza relativa alla sicurezza degli attraversamenti pedonali. Dolcino ha illustrato l’atto sottolineando la pericolosità di alcuni punti specifici, in particolare corso Marenco, dove negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti. Il Vicesindaco Tedeschi ha annunciato che è già pronta una strategia d’intervento, basata sui rilievi statistici della Polizia Municipale, che vedrà l’apertura dei primi cantieri per gli attraversamenti luminosi in zona ospedale subito dopo il passaggio del Giro d’Italia. Per quanto riguarda la viabilità di corso Marenco, il Vicesindaco ha confermato l’avvio di una fase sperimentale tra marzo e aprile, inserita in un più ampio progetto di riqualificazione urbana, volto a ridurre i rischi per l’utenza e a migliorare la fluidità del traffico attraverso modifiche strutturali alla sede stradale.

Il progetto di recupero della Cavallerizza è stato al centro di un’interrogazione e di un’interpellanza, relative, rispettivamente, alla distruzione delle capriate lignee e all’installazione di una cabina Enel in piazza Pernigotti.

Nella prima, presentata dal gruppo Forza Italia, il Consigliere Oscar Poletto, tra le altre cose, ha sostenuto che le capriate avrebbero dovuto essere restaurate e riposizionate come “memoria storica” dell’edificio. A questo proposito, il Vicesindaco Tedeschi ha citato una perizia tecnica del 2022, la quale attestava che il legno originale era in stato pessimo e strutturalmente non idoneo a sostenere i carichi richiesti dalle normative vigenti. È stato chiarito che la Soprintendenza ha autorizzato la sostituzione integrale delle capriate con nuove strutture in legno massiccio, a patto che rispettino fedelmente la geometria, l’essenza e i dettagli costruttivi originali.

Il capogruppo Paolo Coscia (Movimento 5 stelle) ha sollevato dubbi sulla collocazione di una cabina elettrica Enel di media e bassa tensione in piazza Pernigotti. Tedeschi ha spiegato che la cabina, originariamente situata all’interno della Cavallerizza, doveva essere spostata all’esterno per consentire il recupero dei locali. Il posizionamento attuale è stato vincolato dalle necessità tecniche dell’Enel e da valutazioni di mitigazione visiva. Anche in questo caso, la posizione è stata concordata con la Soprintendenza.

Con voto unanime è stata approvata la mozione del Partito Democratico dedicata alle vittime sul lavoro. Il documento, presentato dal Consigliere Daniele Mascia, impegna l’Amministrazione a istituire una panchina bianca in un luogo simbolico della città come monito permanente. Tra le richieste indirizzate al Governo, spiccano una revisione strutturale del D.lgs. 81/2008 per colmare le lacune normative, il potenziamento dell’Ispettorato del Lavoro e la riduzione dell’IVA al 5% sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il Sindaco, Rocchino Muliere, ha ribadito la necessità di vigilare sul sistema dei subappalti, spesso causa di una riduzione degli standard di sicurezza per i lavoratori.

Infine, sempre all’unanimità, è stata approvata la mozione presentata dal gruppo della Lega per l’installazione di display con il conto alla rovescia presso gli incroci cittadini. Il documento, illustrato dal Consigliere Dolcino, ha lo scopo di accrescere la sicurezza stradale e ridurre l’incertezza degli automobilisti in prossimità dei semafori. Il Vicesindaco Tedeschi ha accolto favorevolmente la proposta, confermando che sono già in corso i primi confronti con il comando della Polizia Municipale per un’implementazione entro l’anno in corso.