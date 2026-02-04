Nella mattinata del 3 febbraio, il Prefetto di Imperia ha incontrato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Architetto Gian Carlo Paternò, insediatosi il 31 gennaio scorso, succedendo all’Ingegnere Amedeo Pappalardo.
Il Prefetto ha rivolto al Comandante Paternò i propri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, certo della professionalità, della dedizione e dell’impegno che presterà nell’assolvimento delle funzioni affidategli.
L’incontro ha rappresentato, inoltre, un’occasione per confermare la piena collaborazione tra la Prefettura e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, necessaria per garantire un’efficiente risposta alle esigenze di sicurezza su tutto il territorio della provincia.