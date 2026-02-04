Giù le mani dal poliziotto che ha fatto solo il proprio dovere! Nel week end, in tutta Italia, i gazebo della Lega raccoglieranno le firme della petizione ‘Io sto con poliziotto’, per esprimere solidarietà e vicinanza all’agente di Polizia indagato che, durante un controllo antidroga nella periferia di Milano, ha ucciso un nordafricano irregolare e con diversi precedenti che si era avvicinato puntando una pistola – poi risultata a salve – contro gli agenti.

“Vogliamo la tutela legale per le forze dell’ordine nel Decreto Sicurezza – sottolinea la Lega – oltre che più sanzioni per chi gira armato, la stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati e lo stop ai ricongiungimenti familiari”.

Ad Alessandria l’appuntamento con il gazebo per la raccolta firme è per sabato 7 febbraio dalle 9.00 alle 12.30 sotto i portici di Corso Roma altezza dei civici 140 / 142 e domenica presso la Sezione Cittadina via Faa Di Bruno n. 88 dalle ore 10 alle 12.

“Sarà anche l’occasione – spiega il segretario cittadino del Carroccio, Danilo Autano – per distribuire materiale e spiegare le ragioni del Sì al Referendum sulla Riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo”.

Inoltre la sezione di via Faà di Bruno 88 sarà aperta per firmare la petizione ‘Io sto col poliziotto’ e per informazioni nei seguenti orari:

Lunedì dalle 21 alle 22,30

Martedì dalle 10 alle 12

Mercoledì dalle 10 alle 12

Giovedì dalle 17,30 alle 19

La petizione Io sto con poliziotto può anche essere sottoscritta on line al seguente link:

https://legaonline.it/iostocolpoliziotto/