Giovedì 12 febbraio, alle ore 10, il Comune di Tortona in collaborazione con l’ANPI, inaugura la targa dedicata alle 21 donne che hanno partecipato all’Assemblea Costituente, i cui lavori si aprivano 80 anni fa, nel 1946.

L’iniziativa rientra fra gli appuntamenti del progetto “12×12 Donna” e prevede che la targa sia apposta alla panchina che si trova in piazza Marconi, lungo la via Emilia, dinnanzi all’ingresso dell’InformaGiovani e della Biblioteca Civica.

Sulla targa l’omaggio alle donne della Costituente, con l’elenco dei nomi: Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Adele Bei, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter, Filomena Delli Castelli, Maria Federici Agamben, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Leonilde (Nilde) Iotti, Teresa Mattei, Angelina (Lina) Merlin, Angiola Minella, Rita Montagnana, Maria Nicotra, Teresa Noce, Ottavia Penna, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomanlio.

Il progetto, sviluppato con il patrocinio della Provincia di Alessandria e della Consulta Regionale per le Pari Opportunità, si inserisce anche nel percorso di avvicinamento alla festa del 2 giugno, che quest’anno celebra gli 80 anni dal referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana e nel quale, per la prima volta in nel nostro Paese, furono chiamate al voto anche le donne.

