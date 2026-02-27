Il Comune di Novi Ligure ha presentato questo pomeriggio l’avviso pubblico esplorativo per la raccolta di proposte di investimento e gestione della Cavallerizza, edificio storico ottocentesco situato in Piazza Pernigotti e oggetto di un ampio intervento di riqualificazione urbana.

L’avviso ha l’obiettivo di far emergere possibili partner privati ed è rivolto a imprese, cooperative, enti del terzo settore e altri operatori economici interessati a contribuire alla valorizzazione funzionale della struttura, attraverso attività commerciali, culturali e di servizio coerenti con le linee guida emerse dal percorso partecipativo svolto tra il 2024 e il 2025.

Il progetto prevede la rifunzionalizzazione di circa 1.000 mq interni e 3.000 mq di spazi esterni, con la creazione di una piazza coperta / giardino d’inverno e di locali destinati ad attività di somministrazione, vendita ed eventi. L’obiettivo è restituire alla città un luogo vivo, accessibile e sostenibile sotto il profilo gestionale.

Nel corso della conferenza stampa l’Amministrazione ha evidenziato come la Cavallerizza rappresenti un tassello strategico del più ampio progetto di rigenerazione del centro storico, che comprende anche interventi su corso Marenco e Portici Vecchi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese per valorizzare le opportunità legate alla linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi, per il quale sono stati stanziati complessivamente euro 6.244.500 da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). L’obiettivo è riqualificare lo spazio pubblico e potenziare connessioni e inclusione, accelerando al contempo la transizione ecologica e digitale per fare del centro storico un rinnovato fulcro culturale e commerciale.

L’avviso pubblico sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal 2 marzo. Le domande andranno presentate entro il 10 aprile prossimo.

Per richieste di informazioni o per concordare eventuali sopralluoghi nell’area interessata sarà possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune all’indirizzo email tecnicollpp@comune.noviligure.al.it.