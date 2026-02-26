Il Servizio Civile Universale per ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni, ma si può avanzare domanda di partecipazione sino al giorno prima del compimento del 29esimo anno, è un’esperienza che nel corso di dodici mesi li vedrà impegnati in corsi formativi e quindi nell’applicazione pratica delle conoscenze acquisite, un lavoro quotidiano vero e proprio, vedendo riconosciuto loro un assegno mensile di 519,47 euro, aggiornabile secondo indice ISTAT, a fronte di un orario settimanale di 25 ore su cinque giorni, per un totale di 1145 ore.

Inoltre, sono previste l’attivazione di una assicurazione al momento dell’avvio in servizio, l’erogazione di due buoni pasto settimanali, il rilascio di attestati di espletamento del servizio da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale o dall’Ente, nonché attestati di riconoscimento e valorizzazione delle competenze; per quanto concerne i concorsi pubblici, è prevista la riserva del 15% dei posti messi a concorso per quanti concluderanno positivamente il servizio.

Una buona possibilità offerta dai sette progetti finanziati presso il Comune di Alessandria, che ora bandisce una selezione per la copertura di 48 posti da collocare in vari ambiti cha vanno dalla Cultura alla Comunicazione con particolare riferimento ai Giovani, dall’Educazione all’Ambiente.

Le domande di partecipazione alle selezioni debbono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026 esclusivamente on-line tramite la piattaforma DOL – Domanda On Line https://domandaonline.serviziocivile.it (occorre avere la CIE livello 2 o lo SPID livello 2), raggiungibile tramite personal computer, tablet e smartphone.

Occorre prestare atttenzione ai requisiti di partecipazione oltre a quello legato all’età anagrafica: si deve avere la cittadinanza italiana ovvero quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea oppure di un Paese extra UE purchè con regolare permesso di soggiorno in Italia; non si debbono avere subito condanne superiori a un anno o per delitti gravi.

Non possono partecipare alle selezioni componenti di corpi militari o forze di polizia, chi intrattiene o ha intrattenuto rapporti di lavoro, compresi gli stage retribuiti, con l’Ente a cui ci si riferisce nel corso degli ultimi dodici mesi, nonché chi ha già prestato oppure sta prestando servizio civile nazionale o universale.

Per trovare il Comune di Alessandria occorre utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto In Italia” www.scelgoilserviziocivile.gov.it inserendo nei criteri di ricerca il “Codice Ente” SU00187, ottenendo così l’elenco completo dei progetti disponibili con il riferimento delle sedi.

Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede (dato aggiornato al giorno precedente la visualizzazione).

Il Bando nella versione integrale, la scheda riassuntiva dei progetti e il dettaglio dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono reperibili sul sito web istituzionale del Comune di Alessandria all’inidirizzo

https://servizionline.comune.alessandria.it/cmsalessandria/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=243&CDOC=507

————————————————————

Queste le sedi, suddivise nei rispettivi ambiti di intervento, affiancate dai codici di riconoscimento:

AMBITO CULTURA

● Biblioteca “Francesca Calvo” – codice sede 178375;

● Museo Etnografico “C’era una volta” della Gambarina – codice sede 178390;

● Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea -Isral – cdice sede 175523

AMBITO GIOVANI/COMUNICAZIONE

● Politiche Giovanili e Servizio Civile – codice sede 178403

AMBITO DIRITTI/COMUNICAZIONE

● URP– Ufficio Relazioni con il Pubblico – codice sede 178401

AMBITO AMBIENTE

● Giardino Botanico Comunale “Dina Belotti” – codice sede 178385

AMBITO ASSISTENZA/EDUCAZIONE

● CISSACA Consorzio Servizi Socioassistenziali dell’Alessandrino – codice sede 175684.

● FOR.AL – codice Ente: SU00187A00 / svolge la sua attività nei Comuni di Alessandria (codice sede 175512), Casale Monferrato (codice sede 236840), Novi Ligure (codice sede 175543) e Valenza Po (codice sede 175548).

AMBITO EDUCAZIONE/MINORI

● Ludoteca “C’é Sole e Luna” – codice sede 178388

● Centro Gioco “Il Bianconiglio” – codice sede 178381

● Centro Riuso Creativo “Remix” – codice sede 178377

● Nido Arcobaleno – codice sede 218050

● Nido il Girotondo – codice sede 218052