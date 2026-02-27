Il Comune di Alessandria informa la cittadinanza e le attività commerciali interessate che a partire da lunedì 2 marzo, e per circa un mese, sarà avviato un intervento di manutenzione straordinaria nel Centro Storico per il ripristino della pavimentazione di corso Roma e piazza della Lega. I lavori interesseranno l’intero Corso fino al semaforo di piazza Garibaldi.

L’intervento si rende necessario a causa delle condizioni ammalorate del lastricato, deterioratosi nel tempo anche per effetto dell’intenso traffico veicolare che in passato interessava l’area. La recente pedonalizzazione della zona consente ora di programmare ed eseguire i lavori in modo efficace e duraturo.

Gli interventi di manutenzione, sostituzione e riparazione delle lastre rotte o abbassate partiranno da piazza della Lega e proseguiranno verso piazza Garibaldi. Secondo quanto stabilito con gli uffici tecnici, i lavori possono coesistere con le normali attività dei pedoni e degli automezzi in possesso del permesso APU, fatta eccezione per l’incrocio tra corso Roma e via Piacenza nella settimana dal 2 al 7 marzo.

*Istruzioni per i residenti e i commercianti*

Dal 2 al 7 marzo, per consentire l’accesso ai passi carrabili e alle attività commerciali, in corso Roma tra via Alessandro III e via Piacenza — e successivamente tra via Modena e via Piacenza — sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata. La carreggiata potrà inoltre subire un restringimento con transito a senso unico alternato, in base all’andamento dei lavori e alla segnaletica presente.

In via Piacenza, tra via Trotti e via San Lorenzo (su entrambi i lati), saranno in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata e il divieto di transito, o senso unico alternato secondo le possibilità del cantiere.