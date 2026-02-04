Oggi 4 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, il Sindaco Rocchino Muliere sottolinea l’importanza vitale della ricerca scientifica e della prevenzione come armi primarie per la tutela della salute ed esprime profonda gratitudine al personale medico e infermieristico e alle associazioni del territorio, il cui impegno costante garantisce un supporto insostituibile ai pazienti e alle loro famiglie. «La qualità dei nostri servizi di assistenza e l’eccellenza delle cure oncologiche locali – afferma il Sindaco – restano una priorità assoluta per assicurare che nessun cittadino sia lasciato solo di fronte alla malattia. Unire le forze tra scienza, istituzioni e volontariato è l’unica via per costruire un futuro di speranza e guarigione».

