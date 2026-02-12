Rivarone – Il Brigadiere Capo Andrea Zucconi, della Stazione Carabinieri di Bassignana, ha tenuto un incontro informativo per la prevenzione di truffe e furti, che ha visto una partecipazione numerosa da parte della cittadinanza.

All’evento hanno preso parte anche i rappresentanti della Croce Rossa di Valenza e dell’Avis di Bassignana, a testimonianza della coesione del tessuto associativo locale.

Il sindaco, Elisabetta Tinello, ha aperto la serata esprimendo un sentito ringraziamento ai Carabinieri per la costante vicinanza dimostrata verso la popolazione. Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della pattuglia dell’Arma, la cui presenza regolare sul territorio comunale rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la sicurezza dei residenti.

Durante il dibattito, i cittadini hanno interagito con vivo interesse, ponendo numerosi quesiti riguardanti soprattutto le truffe telefoniche e i raggiri messi in atto da finti addetti delle forniture di luce e gas.

I Carabinieri hanno ribadito la massima disponibilità nell’ascoltare ogni problematica, esortando gli abitanti a contattare prontamente la sede locale o il 112 per risolvere qualsiasi dubbio o segnalare situazioni sospette.

Al termine della conferenza, è stata avanzata la richiesta di organizzare un nuovo appuntamento per coinvolgere gli assenti e mantenere alta l’attenzione sui temi trattati.