Pontecurone – Proseguono gli incontri nelle scuole tortonesi promossi dai Carabinieri nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, con tappa presso le locali scuole medie.

Il Maresciallo Simone Varelli, della Stazione Carabinieri del posto, ha affrontato diverse tematiche, tra cui il bullismo e il cyber-bullismo, l’utilizzo consapevole degli smartphone, l’educazione digitale e i possibili rischi della rete, rispondendo alle curiosità degli studenti.

L’attenzione è stata focalizzata proprio sul tema del bullismo in tutte le sue espressioni, con particolare riguardo a quello che può manifestarsi sul web, data la propensione delle nuove generazioni alla comunicazione digitale e alla navigazione, che possono nascondere anche altri pericoli, talvolta subdoli, contro i quali i Carabinieri svolgono quotidianamente attività di monitoraggio e messa in sicurezza, puntando a rendere protetti sia i luoghi reali di aggregazione da loro frequentati che quelli virtuali.

Gli incontri, anche grazie alla reciproca e leale collaborazione con i dirigenti scolastici, proseguono in tutta la giurisdizione della Compagnia di Tortona, coinvolgendo gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le articolazioni periferiche dell’Arma, coordinate dal Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria.