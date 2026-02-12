Questa mattina, giovedì 12 febbraio la Biblioteca civica di Tortona “Tommaso de Ocheda” ha ospitato il bellissimo laboratorio creativo “Collodi200” dedicato a Pinocchio, con protagonisti gli alunni della classe 2C della primaria Salvo D’Acquisto.

In compagnia del maestro Natale Panaro, le bambine e i bambini hanno esplorato la magia della storia più famosa di Collodi, dando spazio alla fantasia, alla manualità e alla creatività. Tra racconti, riflessioni e attività laboratoriali, il burattino più amato di sempre è tornato a vivere attraverso gli occhi e le mani dei piccoli partecipanti.

Grazie al maestro Panaro per la passione e la competenza, e grazie ai bambini e alle bambine per l’energia e l’immaginazione che hanno riempito la biblioteca!