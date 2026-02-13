I Carabinieri di Tortona hanno controllato le sale Giochi per limitare l’azzardo e che non ci siano minorenni



Tortona – Prosegue l'attività di monitoraggio del territorio condotta dai Carabinieri della locale Compagnia finalizzata alla prevenzione del gioco d'azzardo e alla tutela delle fasce deboli della popolazione. L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia operativa volta a contrastare i rischi legati alla ludopatia, un fenomeno che colpisce in modo particolare i più vulnerabili, con pesanti ricadute sul tessuto sociale ed economico locale. Negli scorsi giorni, i Carabinieri hanno eseguito una serie di verifiche mirate presso le principali sale slot del centro, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle normative vigenti e scoraggiare comportamenti illeciti. Durante l'operazione, i Carabinieri hanno proceduto all'identificazione degli avventori presenti e al controllo delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività, riscontrando in tutte le occasioni l'assenza di irregolarità. La presenza dei Carabinieri sul territorio resta costante per garantire la sicurezza e prevenire l'insorgere di fenomeni di degrado legati allo sfruttamento del gioco, motivo per cui l'attività di vigilanza proseguirà regolarmente nelle prossime settimane, mantenendo alta l'attenzione su tutte le aree sensibili, al fine di tutelare il benessere della comunità e prevenire l'insorgere di criticità legate alle dipendenze.