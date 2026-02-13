In base alle previsioni meteo che annunciano tempo tendenzialmente piovoso, la sfilata di Carnevale inizialmente fissata per sabato 14 febbraio è stata posticipata al sabato successivo, vale a dire sabato 21 febbraio 2026.

La manifestazione si svolgerà secondo le medesime modalità e gli stessi orari già previsti e pubblicizzati che sono pubblicati a questo indirizzo https://comune.casale-monferrato.al.it/novita/carnevale-2026-sabato-la-sfilata/ .

Conseguentemente al cambio di data, restano aperte le iscrizioni per i partecipanti all’indirizzo https://comune.casale-monferrato.al.it/eventi/carnevale-2026/ .