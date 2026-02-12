Ieri a Tortona un uomo di 43 anni, lavoratore della logistica, è stato travolto da un tir lungo la SS10,
una delle arterie principali che collega i poli logistici della provincia di Alessandria. Esprimiamo il
più sincero cordoglio per questa tragedia e vicinanza alla famiglia e ai colleghi.
Chiunque ieri abbia letto la notizia sui giornali ha avuto subito un’immagine chiarissima: quella
delle decine di lavoratori che ogni giorno incontriamo su quelle strade, in bici o in monopattino, con
il volto coperto da mascherine e sciarpe contro il freddo, con addosso il gilet arancione
catarifrangente per provare a rendersi visibili nel traffico dei mezzi pesanti.
E chi percorre questi tratti, imbattendosi in chi si muove verso i poli logistici a qualsiasi ora del
giorno o della notte e con ogni condizione climatica, sa bene che abbiamo un problema: le strade
della nostra provincia non sono sicure. Basta che piova per due ore per rendersi conto di quanto
queste strade siano rischiose anche per chi viaggia in macchina. Figurarsi per chi è costretto a usare
altri mezzi per arrivare al lavoro.
Sappiamo anche che la maggior parte di questi lavoratori proviene da altri Paesi del mondo, spesso
più vulnerabili e con poche alternative. Chi è più in difficoltà paga sempre di più, a volte anche con
la vita.
Denunciamo uno stato di totale insicurezza per chi lavora e si muove verso i poli logistici. È
necessario intervenire subito per garantire strade e percorsi sicuri, illuminazione e piste ciclabili
protette, separate e messe in sicurezza, per rendere compatibile la circolazione su strada di mezzi
pesanti e mezzi leggeri.
Ed è alle istituzioni, insieme ai grandi gruppi della logistica che operano sul nostro territorio, che
spetta trovare una soluzione ad una situazione che ormai tocca la sensibilità di moltissime cittadine
e cittadini.
Non si può accettare che, per qualcuno, andare e tornare dal lavoro diventi una roulette russa.
ADL COBAS ALESSANDRIA