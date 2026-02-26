Interessate anche le linee Savona-Fossano e Savona-Acqui Terme

Torino 26 febbraio 2026 – Modifiche alla circolazione dei treni della linea Torino/Alessandria-Savona per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati tra Savona e San Giuseppe di Cairo (via Ferrania) da lunedì 2 marzo a mercoledì 1° aprile.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta per le linee Ventimiglia/Savona-Alessandria/Torino, Savona-Fossano e Savona-Acqui Terme.

Alcuni treni saranno interessati da variazioni di orario con anticipi o posticipi e/o non fermeranno a Santuario, Ferrania e Bragno.

Per alcune corse, cancellate tra le stazioni di Savana e San Giuseppe di Cairo o deviate via Altare, è stato istituito un servizio bus.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione.

I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

I canali di acquisto sono aggiornati.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO