Vento, nevischio e nebbia sul Monte Giarolo. Questo ha trovato un gruppo di sette giovani scout tortonesi accompagnati da due guide che nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 febbraio, sono rimasti bloccati in quota e hanno hanno dovuto dare l’allarme per essere recuperati.

Sul posto sono intervenuti gli esperti del Soccorso alpino che li hanno accompagnati a valle

Erano in difficoltà sulla cima del Monte Giarolo, sopra la frazione Caldirola di Fabbrica Curone. La squadra, composta da 6 soccorritori è rimasta prima in contatto telefonico poi, gli esperti del soccorso alpino individuati gli escursionisti lungo il sentiero di discesa, li hanno aiutati a scendere fino al Villaggio La Gioia.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito: solo tanto freddo a tanta paura, ma grazie ai soccorritori tutto è finito bene.