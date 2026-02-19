Domenica 22 febbraio, a partire dalle 17.30, il Palatenda di Banchina Aicardi a Oneglia farà da cornice a “Oltre le Gru Live”, l’evento a ingresso gratuito organizzato dal Comune di Imperia nel segno della musica e del divertimento.

Protagonisti della serata saranno i Disco Inferno, tra le band disco-dance più apprezzate in Italia pronti a coinvolgere il pubblico con un travolgente viaggio musicale che attraverserà i grandi classici degli anni ’70, epoca d’oro della disco music, fino alle hit pop e dance più recenti.

“Stiamo definendo gli ultimi dettagli per una tappa che si preannuncia straordinaria. I Disco Inferno sono una realtà consolidata che da anni fa cantare e ballare le piazze d’Italia e dell’estero. Sarà un’occasione per partecipare ad un evento che è un’anteprima di prestigio del loro tour primaverile ed estivo, confermando la volontà dell’Amministrazione di offrire eventi di qualità che sappiano aggregare diverse generazioni in un clima di festa “dichiara l’assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio