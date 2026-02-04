“Lo scorso anno è stato un successo e intendiamo ripeterlo” così commentano il Sindaco

Maurizio Oddone e l’Assessore alle Manifestazioni Alessia Zaio “il carnevale è la festa dei

bambini, delle famiglie e di chiunque abbia voglia di lasciarsi contagiare dalla magia delle

maschere e dei colori. Le nostre strade si riempiranno di musica e di sorrisi regalando un

momento di allegria a tutta la cittadinanza”.

L’appuntamento è in Piazza Gramsci, dove, già dal mattino saranno presenti bancarelle di

dolciumi, farinata, gonfiabili e piccole attrazioni per bambini.

Nel primo pomeriggio si raduneranno i carri allegorici e i gruppi in maschera per dare vita

alla tradizionale sfilata che si snoderà per le vie del centro.

Il corteo, infatti, partirà da Piazza Gramsci alle ore 15.00, percorrerà tutto Corso Garibaldi

proseguendo in Via Pellizzari e Viale Vicenza, svoltando in Via Mazzini, continuando in

Via Lega Lombarda e Viale Dante, passando in Via Melgara per rientrare in Piazza

Gramsci intorno alle 16.30, seguiranno le premiazioni per il carro più bello, il gruppo più

numeroso e la maschera più originale.

Nel frattempo, sempre in Piazza Gramsci, giochi, musica e animazione per grandi e piccoli

a cura di Anima&Azione e truccabimbi a cura della Croce Rossa, fino alle ore 18.30.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Valenza in collaborazione con

Mediaservizi Soc.Coop. e con il supporto di Radio Gold che trasmetterà in diretta social i

punti salienti dell’evento coinvolgendo i partecipanti e rendendoli protagonisti.

In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a sabato 21 febbraio

Correlati