PAJ GPS, azienda tedesca leader sul mercato dei dispositivi di localizzazione GPS, ha da poco lanciato sul mercato lo SMARTWATCH Finder 4G. Questo smartwatch, pensato per le esigenze dei più piccoli e dei loro genitori, è dotato di GPS e SIM integrata che consente di proteggere i bambini che lo indossano anche a distanza.

Con l’arrivo della stagione primaverile, complice il bel tempo, sempre più bambini trascorrono il loro tempo libero all’aria aperta, in parchi o aree giochi. Con la primavera inizia poi il periodo delle gite scolastiche e delle escursioni fuori porta. Lontani da ambienti familiari o da contesti percepiti come sicuri come quello scolastico, incidenti, episodi di violenza, e situazioni spiacevoli che coinvolgono i bambini sono all’ordine del giorno. Per questo motivo PAJ, azienda che opera da più di un decennio nel settore della localizzazione e della sicurezza, ha messo a punto diversi dispositivi GPS, pensati per la protezione dei più piccoli e per far sentire al sicuro le loro famiglie quando questi sono lontani da casa.

Lo smartwatch per bambini PAJ nasce in un tessuto sociale in cui gli episodi di cronaca mostrano la vulnerabilità dei più piccoli e la necessità di proteggerli con soluzioni innovative. Ma anche dalla volontà di coniugare le preoccupazioni dei genitori con la maggiore autonomia richiesta dai più piccoli, insieme alla tutela della loro privacy nei contesti dedicati al gioco e alla condivisione con i loro coetanei.

Lo smartwatch con GPS integrato PAJ si pone dunque come obiettivo quello di affiancare i genitori nel complicato processo di rendere il minore sempre più indipendente e responsabile e , allo stesso tempo, di dare uno strumento di aiuto ai bambini e ai preadolescenti nel caso in cui dovessero trovarsi in situazioni percepite come potenzialmente pericolose come aggressioni, minacce, furti, etc.

Smartwatch con GPS per bambini: funzioni e utilizzi

Gli smartwatch per bambini di PAJ sono strumenti piccoli, compatti e facili da indossare, in grado di localizzare in tempo reale la posizione dei più piccoli e monitorarne spostamenti, tragitti, soste e parametri vitali.

Grazie alla tecnologia 4G e alla SIM inclusa, lo smartwatch ha una copertura mondiale e questo consente, contrariamente a quanto accade con i comuni tag funzionanti con tecnologia Bluetooth, di stabilire una connessione con i piccoli anche quando sono molto lontani da casa e/o si trovano all’estero per viaggi studio o esperienze formative. Tra le principali funzioni di questo dispositivo, meritano particolare menzione:

Il pulsante SOS che permette ai piccoli di segnalare ai propri cari, tramite notifica su smartphone, un pericolo o una situazione percepita come minacciosa e inviare le coordinate esatte della posizione in cui si trovano. In questo modo, i parenti potranno intervenire immediatamente in loro soccorso. Si pensi a smarrimenti in contesti dispersivi come aeroporti, parchi acquatici, spiagge , a incidenti, all’avvicinamento di estranei o di persone sospette, o al coinvolgimento in colluttazioni.

che permette ai piccoli di segnalare ai propri cari, tramite notifica su smartphone, un pericolo o una situazione percepita come minacciosa e inviare le coordinate esatte della posizione in cui si trovano. In questo modo, i parenti potranno intervenire immediatamente in loro soccorso. Si pensi a , a incidenti, all’avvicinamento di estranei o di persone sospette, o al coinvolgimento in colluttazioni. Invio e ricezione di messaggi vocali di breve durata per poter comunicare con i propri cari anche quando non si ha uno smartphone, o quando quest’ultimo è scarico .

. Memoria percorsi per poter consultare facilmente i tragitti e le soste compiute dai più piccoli e identificare le situazioni in cui possono essersi verificati incidenti come contatti con sostanze o cibi che causano allergie, animali, etc.

e identificare le situazioni in cui possono essersi verificati incidenti come contatti con sostanze o cibi che causano allergie, animali, etc. Monitoraggio dei parametri vitali come pressione sanguigna, frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue per accertarsi che i piccoli stiano bene durante l’attività sportiva.

come pressione sanguigna, frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue per accertarsi che i piccoli stiano bene durante l’attività sportiva. Localizzazione in tempo reale per accertarsi che non vi siano intoppi durante il tragitto casa-scuola o deviazioni sospette.

per accertarsi che non vi siano intoppi durante il tragitto casa-scuola o deviazioni sospette. Geofence o recinto virtuale che consente di settare un’area sicura nell’app o portale di gestione dello smartwatch, e ricevere notifiche quando i piccoli entrano o escono dalla suddetta zona. Questa funzione può risultare utile per evitare che i più piccoli giochino in aree private o luoghi abbandonati con strutture pericolose.

Perché dotare i più piccoli di uno smartwatch con GPS

Questi dispositivi sono stati pensati come strumenti di supporto per i bambini in momenti in cui i genitori sono lontani da loro, ma anche per tranquillizzare i genitori, consapevoli che potranno entrare in ogni momento in contatto con i propri figli anche quando sono fuori casa. È fondamentale sottolineare che lo smartwatch con GPS PAJ e le relative funzioni di allarme SOS o messaggi vocali non sono da intendersi come mezzi per contattare il genitore al fine di risolvere problematiche quotidiane come difficoltà a scuola o controversie con i compagni. Ma piuttosto per chiedere aiuto in situazioni di pericolo, in caso di smarrimento in luoghi affollati, cadute, etc. Questi dispositivi nascono dunque come strumenti di sicurezza e protezione nei momenti in cui si concede graduale indipendenza ai piccoli, quando un bambino inizia a sentire il bisogno di prendere gradualmente le distanze dal genitore ma al tempo stesso sente di necessitare il suo intervento durante eventi particolari.

Inoltre, per i genitori che cercano di rimandare il più possibile l’utilizzo dello smartphone da parte dei più piccoli, lo smartwatch PAJ rappresenta un ottimo compromesso. Può infatti essere percepito dai più piccoli non solo come strumento di intrattenimento grazie alle mappe, gli allarmi, il monitoraggio delle attività, ma anche come mezzo per comunicare in maniera diretta con i genitori o i parenti stretti in caso di necessità, soddisfando dunque il loro desiderio di disporre di strumenti tecnologici.

In sintesi, i dispositivi GPS possono essere un valido supporto per la sicurezza dei minori, a patto che il loro impiego sia mirato, trasparente e rispetti l’equilibrio tra protezione e sviluppo dell’autonomia individuale.

INFORMAZIONI PER L’EDITORE

PAJ GPS è un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi di localizzazione e tracciamento GPS. L’azienda è stata fondata in Germania nel 2011 da Jakob Lindner e Alexander Sarellas, due giovani imprenditori che volevano creare una soluzione semplice per ritrovare gli oggetti smarriti. Da allora l’azienda ha registrato una rapida crescita ed è ora presente nel Regno Unito, in Italia, Francia, Portogallo, Stati Uniti, Austria e Spagna. I dispositivi GPS PAJ vengono forniti con una scheda SIM già installata e possono essere utilizzati in oltre 100 Paesi del mondo. Il portale “FINDER” è il cuore dell’intera offerta di prodotti, che consente la localizzazione in tempo reale, il riepilogo del percorso, la configurazione delle zone perimetrali, l’impiego di tecnologie 4G, e la memorizzazione percorsi.