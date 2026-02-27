Murisengo – Giornata dedicata alla cultura della legalità e alla vicinanza tra istituzioni e mondo della scuola, oggi, con i Carabinieri che hanno coinvolto le giovani generazioni in un percorso formativo e simbolico. L’iniziativa è iniziata nella prima mattina, quando gli alunni della classe quinta elementare e della prima media si sono recati in visita presso la locale Stazione dei Carabinieri. L’incontro ha avuto un esordio solenne con la cerimonia dell’alzabandiera, durante la quale i ragazzi hanno intonato l’Inno d’Italia, sottolineando il valore dell’identità nazionale. Successivamente, i giovani visitatori sono stati accompagnati in un tour dei locali interni ed esterni della struttura. In questo contesto, il Maresciallo Ordinario Yuri Pistilli, Comandante della Stazione, ha illustrato lo svolgimento di una giornata tipo in caserma, spiegando nel dettaglio i compiti istituzionali e le procedure seguite quando un cittadino si presenta per sporgere una denuncia. Particolare attenzione è stata rivolta alle problematiche che emergono più frequentemente durante l’attività di ricezione del pubblico. Conclusa la visita operativa, l’attività è proseguita all’interno dell’edificio scolastico. Qui, i Carabinieri hanno tenuto un seminario focalizzato su temi di stretta attualità quali il bullismo e il cyberbullismo, analizzando i rischi della rete e l’importanza del rispetto reciproco. La mattinata si è chiusa con un momento pratico: attraverso la simulazione di un posto di controllo, una pattuglia ha fornito agli studenti nozioni fondamentali sul Codice della strada, spiegando le regole per una guida sicura e il ruolo dei Carabinieri nella prevenzione degli incidenti stradali.

