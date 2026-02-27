In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza dei cittadini, il Comando della Polizia Locale di Diano Marina ha emesso un avviso urgente per mettere in guardia la cittadinanza contro una nuova ondata di tentativi di truffa. Il fenomeno, che sta colpendo diversi residenti, si manifesta attraverso l’invio di messaggi di testo o e-mail ingannevoli in cui vengono richiesti pagamenti per sanzioni amministrative inesistenti.

Secondo quanto risulta dalle segnalazioni che giungono Comando, i truffatori utilizzano toni intimidatori, sollecitando il destinatario a saldare presunti debiti con la Pubblica Amministrazione tramite bonifici bancari o ricariche di carte prepagate. La Polizia Locale sottolinea con fermezza che tali modalità di pagamento sono assolutamente irregolari e non vengono mai utilizzate dagli enti pubblici per la riscossione delle multe.

Il Comune ha colto l’occasione per ricordare che le reali procedure di notifica e pagamento delle sanzioni seguono protocolli rigidi e certificati che comprendono

– notifica ufficiale: i verbali vengono notificati esclusivamente al domicilio fisico del destinatario tramite posta raccomandata o al domicilio digitale (PEC);

– sistemi di pagamento: il sistema nazionale autorizzato è esclusivamente PagoPA, con accesso che richiede tassativamente l’identificazione personale tramite sistemi di accreditamento certi come SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Nessun ente pubblico richiederà mai pagamenti tramite ricariche PostePay, carte prepagate o bonifici diretti verso conti non istituzionali.

Sulla questione è intervenuto il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nella tutela della sicurezza urbana e dei soggetti più fragili: “La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta e non tollereremo che malintenzionati approfittino della buona fede della popolazione, in particolare degli anziani. Il nostro Comune mantiene un livello di controllo elevato e la nostra Polizia Locale è costantemente impegnata nel monitoraggio del territorio. Invitiamo tutti a non dare seguito a comunicazioni sospette e a segnalare immediatamente ogni tentativo di approccio anomalo. La collaborazione tra istituzioni e cittadinanza è lo strumento più efficace per neutralizzare queste odiose minacce”.

Le autorità rivolgono un appello particolare affinché vengano rifiutate non solo le comunicazioni digitali, ma anche eventuali telefonate o richieste di incontri domiciliari da parte di sedicenti operatori di polizia o funzionari pubblici. È fondamentale mantenere un alto livello di cautela e diffidare di qualsiasi richiesta di denaro o dati personali che non segua i canali ufficiali.

In caso di dubbi sulla provenienza di un avviso o di una richiesta economica, la Polizia Locale invita chiunque a contattare direttamente gli uffici del Comando di Diano Marina per un consulto con il personale e per procedere alla segnalazione immediata del fatto. La prevenzione e la collaborazione sono gli strumenti più efficaci per contrastare queste attività illecite e proteggere la comunità.