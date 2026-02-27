Cassano Spinola – Nella mattinata odierna, presso il municipio, si è tenuta una cerimonia ufficiale per salutare il Luogotenente C.S. Sebastiano Massimo, Comandante della localeStazione Carabinieri, in occasione dell’imminente pensionamento.

Il Sindaco, Sandro Busseti, ha voluto esprimere formalmente la propria gratitudine, a nome dell’intera amministrazione comunale e della cittadinanza, per l’operato svolto dai Carabinieri sul territorio durante il mandato del sottufficiale.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha sottolineato come la figura del Luogotenente Sebastiano abbia rappresentato un punto di riferimento essenziale per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, distinguendosi quale pilastro di legalità e mostrando costante vicinanza alle necessità della comunità. È stata particolarmente lodata la professionalità dimostrata nella gestione delle dinamiche sociali e delle diverse criticità territoriali, unitamente a una spiccata disponibilità al dialogo.

La Stazione dei Carabinieri, sotto la direzione del Luogotenente Sebastiano, è stata definita dal Sindaco come un presidio di ascolto e rassicurazione indispensabile per i residenti.

La collaborazione tra l’Arma e l’Amministrazione locale è stata descritta come preziosa, sempre improntata a un sincero spirito di servizio e al bene comune.

Al termine del saluto, il Sindaco Busseti ha formulato i migliori auguri per la nuova fase di vita del Luogotenente, auspicando che possa mantenere saldo il legame con la città.

All’evento hanno partecipato anche i colleghi della Stazione e del Comando Compagnia, per rendere omaggio a Sebastiano Massimo, che conclude la propria carriera attiva ma che resterà sempre, a tutti gli effetti, un Carabiniere.