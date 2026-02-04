Novi ligure – La costante attività di monitoraggio del territorio ha portato a un importante risultato nel contrasto al degrado urbano. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, durante un servizio di pattuglia e vigilanza notturna, hanno individuato un giovane intento a realizzare graffiti su una struttura pubblica. L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni relative alla presenza di writers attivi in diverse zone del centro abitato. I Carabinieri hanno sorpreso il 21enne proprio mentre imbrattava una cabina elettrica utilizzando bombolette di vernice spray. Al momento del controllo, nello zaino del ragazzo erano presenti numerosi flaconi di vari colori, pronti per essere utilizzati su altre superfici. I Carabinieri hanno sequestrato il materiale rinvenuto e segnalato il writer all’Autorità Giudiziaria per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Mentre la sua posizione penale resta al vaglio degli inquirenti, i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la pulizia della cabina elettrica verranno valutati in sede civile per il risarcimento dei danni.