La data è ormai certa e sono già in vendita i biglietti per quella che sarà l’unica tappa piemontese dopo la partenza del tour a Torino dello spettacolo delle guerriere K-Pop in programma alla Nova Arena – Tortona, Sabato 15 marzo 2026

Ore 17.30.

Lo spettacolo fa parte di un importante tour nazionale che prenderà il via da Torino il 14 febbraio 2026 e, ttoccherà alcune tra le principali città italiane – tra cui Milano Bergamo, Napoli, Brescia, Padova, La Spezia, Varese, Catania e Palermo e molte altre fra cui Tortona, portando il fenomeno globale del K-pop nei più prestigiosi palcoscenici d’Italia.

Lo spettacolo trae ispirazione dal successo planetario del film d’animazione Netflix “K-Pop Demon Hunters”, vincitore di due Golden Globe 2026 – come Miglior Film d’Animazione e Miglior Canzone Originale con “Golden” e conta all’attivo nel mondo ben 120 milioni di fans.

Questo show combina musica, danza e tecnologia per raccontare un’epopea futuristica.

Sun Youtube è possibile trovare molto materiale fra cui questo video https://www.youtube.com/watch?v=8y-ViyUk7Dk&list=RD8y-ViyUk7Dk&start_radio=1 da cui è stata tratta l’immagine sopra