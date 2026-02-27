Questa mattina, il Politeama Dianese ha ospitato un evento di profondo significato civile e culturale: il contest dell’associazione “Musica contro le mafie”. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Antimafia di Diano Marina in collaborazione con le associazioni “Libera” e “Musica contro le mafie”, ha riacceso la memoria e rafforzato l’impegno contro la criminalità organizzata, sensibilizzando la cittadinanza e, in particolare, le nuove generazioni.

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di 9 classi dell’istituto comprensivo di Diano Marina (II B, II C, II D, III B, III C, III D, III E, III F e III G) e della III A del liceo artistico di Imperia, che hanno portato sul palco la loro arte come veicolo di messaggi di legalità e impegno sociale. La loro esibizione, già protagonista a Casa Sanremo e al Club Tenco, ha toccato le corde dell’emozione dei presenti.

La Commissione antimafia di Diano Marina ha espresso il suo profondo apprezzamento per il coinvolgimento dei giovani: “È stata un’emozione indescrivibile sentire i ragazzi così coinvolti e appassionati. La musica è davvero un linguaggio intergenerazionale, capace di unire e trasmettere valori fondamentali come la legalità e la giustizia. Ringrazio tutte le autorità che hanno partecipato, e in particolare il consigliere Veronica Russo, vicepresidente della Commissione antimafia della regione, per la loro presenza e il loro costante supporto a queste importanti iniziative”.

Per via dello sciopero dei treni di questo weekend, Tina Montinaro – vedova dell’agente di Polizia Antonio Montinaro, vittima della strage di Capaci del 1992 – non è riuscita a raggiungere il Politeama dianese ma ha inviato un messaggio a Gennaro de Rosa – Presidente e direttore artistico dell’associazione italiana Musica contro le mafie, al termine dell’evento – in modo che potesse condividerlo con tutto il pubblico. In questa settimana ligure dedicata alla musica, l’evento ha ne sottolineato il valore di potente richiamo alla memoria e all’impegno.